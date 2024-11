„Rückenwind – Gott stärkt Elija“ war das Motto des ökumenischen Kinderbibeltags

Am schulfreien Buß- und Bettag war es wieder so weit, die evangelische Kirchengemeinde und katholischen Pfarreien aus Dillingen luden zum ökumenischen Kinderbibeltag ein. Über 50 Kinder folgten dieser Einladung. „Rückenwind – Gott stärkt Elija“ war das Thema des Tages". Es war ein Tag für die Ökumene. Der Bibeltag war möglich, weil der zwischenzeitliche Personalmangel an MitarbeiterInnen glücklicherweise durch viele Jugendliche aufgefangen wurde, die in vorbildlicher Weise als GruppenleiterInnen wirkten. Das Kinderbibeltagsteam ermöglichte den Kindern eine anschauliche und meditative Begegnung mit dem Gotteserlebnis des Propheten Elija auf dem Gottesberg Horeb. Begonnen wurde in der St. Ulrichskirche mit einem Wortgottesdienst. Der Gottesdienst wurde von der Kinderbibeltags-Band unter der Leitung von Conny Launer mit fröhlichen Liedern zum Kinderbibeltagsthema begleitet. Im Altarraum der Kirche spielten Kinder und Jugendliche die Gottesbegegnung von Elijah in überzeugender Weise nach. Im Anschluss teilten sich die Kinder in verschiedene Gruppen auf und vertieften sich mithilfe der GruppenleiterInnen in das Thema des Kinderbibeltages. Im Fokus stand dabei die Stärkung des Propheten durch die Kraft Gottes. Elija hat Rückenwind von Gott bekommen. Er hat Gottes Rückenwind indem Moment bemerkt, wo es still ist. Das macht ihn mutig und schenkt ihm frische neue Kraft. Dasselbe gilt für jeden Menschen heute. Nach einem leckeren Mittagessen, dass vom Küchenteam des Kinderbibeltages ausgegeben wurde, vergnügten sich die Kinder mit lustigen Spielen, wie Fußball, Schwungtuch- und Kreisspiele. Muntere Gesichter gab es bei den Bastelarbeiten am Nachmittag. Bei der abschließenden Andacht in der St. Ulrichskirche stellten die Kinder ihre farbenfrohen und fantasievollen Basteleien den Eltern und den anderen Kindern vor. Entsprechend groß war der Beifall. Das abschließend gesungene Lied: „Gott dein guter Segen“, ließ die Kinder spüren: Gottes stiller Segen ist immer da.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.