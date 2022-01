Dillingen

vor 48 Min.

Ruhestörung in Dillingen: Nachbarn rufen die Polizei

Wegen Ruhestörung wird die Dillinger Polizei immer wieder in die Kolpingstraße gerufen.

Schon mehrmals wurde die Polizei in die Dillinger Kolpingstraße gerufen, weil dort jemand laut Musik hört. In der Nacht zum Sonntag war es wieder so weit.

