Sachbeschädigung durch Graffiti: Etwa 1000 Euro Schaden in Dillingen

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr, in der Großen Allee in Dillingen auf der Fassade eines Geschäfts und auf einem dort befindlichen Verteilerkasten mehrere Graffitis aufgebracht. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)