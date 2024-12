Sailer Gymnasium in Dillingen spendet 500 Euro und 33 Pakete

Das Sailer-Gymnasium in Dillingen hat für die Aktion Glücksbringer der Malteser 500 Euro gespendet. Die Jugendlichen haben zudem 33 Pakete mit Lebensmitteln gepackt, die an den Weihnachtsfeiertagen von Malteser-Ehrenamtlichen nach Rumänien gebracht und dort an bedürftige Familien verteilt werden.

Seit 15 Jahren werden die Pakete in der Diözese Augsburg gesammelt

Unter dem Motto „Malteser-Glücksbringer“ sammeln und helfen die Malteser in der Diözese Augsburg seit 15 Jahren in der Adventszeit und sammeln Pakete für Not leidende Kinder, Familien und Senioren in Rumänien. 2024 bringen die Ehrenamtlichen kurz nach Weihnachten die Glücksbringerpakete gemeinsam mit den Maltesern Bad Reichenhall/Berchtesgadener Land in die Region um Sfântu Gheorghe, Micfalău und Baraolt. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Pfarreien und Einzelspendern wurden Pakete mit Lebensmitteln und kleinen Geschenken gesammelt.