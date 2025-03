Sailer-Schüler bei MINT-Olympiaden erfolgreich

Sieben Sailer-Schüler hatten sich vor Kurzem höchst anspruchsvollen Aufgaben der Chemieolympiade gestellt. Constanze Leo und Magnus Gufler (Q12) gehörten zu den besten bayerischen Schülern und wurden als Belohnung zum dreitägigen Landesseminar nach Burghausen eingeladen. Bei der Biologie-Olympiade gingen zwölf Schüler an den Start, von denen sich vier für die zweite Runde qualifizierten. Verena Hieber schnitt dabei als Beste in Bayern ab und wurde deshalb zum Landesseminar ans „MaxLab“ der Max-Planck-Institute in München eingeladen. Außerdem qualifizierte sie sich als einzige bayerische Schülerin für die Folgerunde, bei welcher die bundesweit 45 besten Schüler an das Leibniz-Institut nach Kiel eingeladen werden. Dort fanden eine Woche lang mehrere theoretische und praktische Prüfungen aus den Bereichen Biochemie, Botanik, Zoologie und Bioinformatik statt. Die Inhalte gehen dabei weit über das übliche Schulwissen hinaus und erfordern bereits in den Wochen vor der Auswahlrunde eine intensive Vorbereitung. Erneut konnte sich Verena durchsetzen und qualifizierte sich als eine der zwölf besten Biologie-Schüler Deutschlands für die nächste Runde, welche Ende Mai ebenfalls am Leibniz-Institut in Kiel stattfinden wird. Dort werden in etlichen theoretischen und praktischen Prüfungen die besten vier Schüler ausgewählt, die dann das Biologie-Nationalteam bilden und Deutschland bei der internationalen Olympiade auf den Philippinen vertreten werden. Als Sonderpreis erhielt Verena von der Jury ein vierwöchiges Forschungspraktikum im Bereich „Funktionelle Morphologie und Biomechanik“ am Zoologischen Institut der Uni Kiel. Auch bei der Physikolympiade räumte Verena Hieber ab. Als eine der besten Bayerns schaffte Verena es bis auf Bundesebene in die dritte Runde des Kieler Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik. Betreut wurden die Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrkräfte Brigitte Reich-Imdahl (Chemie), Constantin Weiler (Physik) und Christian Link (Biologie).

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.