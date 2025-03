Sailer-Schüler wecken Begeisterung für Naturwissenschaften

Annähernd 150 Grundschülerinnen der Grundschulen Dillingen mit Außenstellen und Gundelfingen erlebten einen lehrreichen und zugleich unterhaltsamen Tag am Sailer-Gymnasium: Sie waren eingeladen, an einem besonderen MINT-Projekt in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik teilzunehmen und dabei verschiedene interessante Stationen zu durchlaufen, die von den Oberstufenschülerinnen und -schülern des P-Seminars „MINT-Mädchentage“ konzipiert worden waren. Das Ziel der Veranstaltung war es, bei jungen Mädchen die Begeisterung für MINT-Fächer zu fördern, ihnen praxisnahe Erfahrungen in diesen spannenden Bereichen zu bieten und sie auf spielerische Weise in die Welt der Naturwissenschaften und Mathematik eintauchen zu lassen. So konnten sie beispielsweise ein Hologramm basteln und dabei die faszinierende Technik dahinter erkunden. Sie stellten ihre eigene Lippenpflege her, während sie zudem Interessantes über chemische Reaktionen und die Zusammensetzung von Pflegeprodukten erfuhren. Ein Mikroskopier-Workshop gab den jungen Forscherinnen die Möglichkeit, mikroskopische Welten zu entdecken und bei Dichteexperimenten und der Chromatographie spannende chemische Phänomene zu erleben. Ein weiterer Höhepunkt war das Lösen von Matherätseln, bei denen die Schülerinnen ihre mathematischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Hinter dem erfolgreichen Projekt, das nicht nur die Grundschülerinnen begeisterte, stehen die beiden engagierten Sailer-Lehrerinnen Brigitte Reich-Imdahl und die Leiterin des P-Seminars, Bettina Bissinger. Letztere betont, dass es ein wichtiges Anliegen sei, besonders Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern. Mit den praktischen und kreativen Angeboten sei es zudem gelungen, schon im frühen Alter das Interesse der Schülerinnen für die Naturwissenschaften zu wecken.

