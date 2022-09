Schätzl-Künstlerhaus und Studienkirche locken viele Interessierte an

Die Führungen am Tag des offenen Denkmals stoßen in Dillingen auf beachtliche Resonanz. Grundsätzlich sei das Engagement vor Ort für die bundesweite Aktion nicht mehr groß.

„Leider gibt es im Dillingen für die bundesweite Aktion Tag des offenen Denkmals von offizieller Seite nicht mehr sehr viel Engagement“, beklagt die promovierte Kunsthistorikerin Christine Schneider. Sie hat aus diesem Anlass am Sonntag zwei Führungen in der Studienkirche in Dillingen vorbereitet. Rund 50 Interessierte sind bei der ersten Führung in dem ehemaligen Renaissancebau dabei. Schneider führt sie auf die Spuren von Ignatius von Loyola und Franz Xaver, die bei der Gründung des Jesuitenordens eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Die Studienkirche Mariä Himmelfahrt war nach den Worten der Referentin die Kirche der ehemaligen Universität Dillingen, deren Leitung vom Jahr 1564 bis zur Aufhebung des Ordens im Jahre 1773 die Jesuiten innehatten.

Gelöbnis in der Studienkirche in Dillingen

Ignatius von Loyola und Franz Xaver hatten mit fünf Kommilitonen in der Kapelle von Saint-Denis am Montmartre ein Gelöbnis abgelegt, das als Keimzelle der Gemeinschaft gilt, die sich ab 1539 Compañía de Jesús nannte. Die beiden seien bedingt durch die Universität in Dillingen sehr verehrt worden, weshalb in der Studienkirche auch zwei Nebenaltäre mit Bildern aus ihrem Lebenszyklus dargestellt sind. Im Jahr 1622 seien Ignatius von Loyola und Franz Xaver heiliggesprochen worden, was unter anderem auch durch die Dillinger Universitätsdruckerei mit verbreitet worden war. Ignatius von Loyola trat in den Dienst des Papstes ein, um insbesondere in den Gebieten zu missionieren, die die katholische Kirche durch die Reformation verloren hatte. Franz Xaver sei nicht nur der Begründer der Jesuitenmission, sondern auch ein Vorreiter zeitgemäßer katholischer Mission gewesen, wobei ihn seine Missionsarbeit bis nach Japan und China geführt habe. Im Zuge der Neugestaltung der Studienkirche Mitte des 18. Jahrhunderts im Stil des Rokoko wurden die beiden Heiligen auch links und rechts des Hochaltars als Figuren positioniert.

Jutta Masser zeigte sich beeindruckt von diesem Vortrag, habe sie nun auch Einsicht in historische Ereignisse erhalten, die sie nicht gekannt habe. Vera Schweizer teilte die Meinung. "Ein toller Vortrag von Christine Schneider“, sagte Uschi Poser, "ohne diesen hätte ich niemals etwas über die große Bedeutung der Jesuiten in Dilingen erfahren".

Rund 50 Besucher hörten den interessanten Vortrag der Kunsthistorikerin Christine Schneider (rechts) über die Historie zweier Seitenaltäre in der Studienkirche. Foto: Horst von Weitershausen

Die nächste „Kulturspur“ am Tag des offenen Denkmals führte zum Lothar-Schätzl-Künstlerhaus in der Konviktstraße in Dillingen. Dort warteten Dagmar Dietrich und Ingrid Witte auf die Denkmalinteressierten, die sich für die Führung am Nachmittag angemeldet hatten. Doch die beiden wurden überrollt, da auch die Besucher des Vortrages in der Studienkirche sich dieses Event nicht entgehen lassen wollten. Die Lösung wurde von den beiden Referentinnen darin gefunden, dass sie erst einmal über das Künstlerhaus im Garten referierten und anschließend mit der Gruppe der 14 Angemeldeten das Haus betraten.

Ein barocker Lustgarten

Kunsthistorikerin Dagmar Dietrich, die selbst einige Zeit mit Schätzls Sohn Lothar im Haus gelebt hatte, sagte, dass der Garten als barocker Lustgarten angelegt gewesen sei und Ende des 17. Jahrhunderts im Haus ein alter Stadtmauerturm integriert wurde. Die evangelische Kirche habe im 19. Jahrhundert das Haus erworben und als Schule genutzt. Als die evangelischen Christen im Grundstück auch noch eine Kirche bauen wollten, seien die Katholiken dagegen gewesen. Daraufhin habe der damalige Stadtbaumeister und Großvater von Lothar Schätzl, Richard Greiner, vermittelt und den evangelischen Christen ein anderes Grundstück in Dillingen für ihre Kirche zugeteilt. So konnte er das Haus erwerben. Ein informativer Vortrag über ein tolles Haus mit großer Geschichte.