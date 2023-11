Schichtwechsel: Bürgermeister-Sessel gegen Platz bei der Lebenshilfe

Am bundesweiten "Aktionstag Schichtwechsel" haben sich im Oktober auch die Nordschwäbischen Werkstätten der Lebenshilfe beteiligt.

Die Werkstatt in Dillingen hatte Besuch von zwei Mitarbeitern der Firma Röhm: Isidor Meißner und Frank Stich wechselten einen Tag die Perspektive und arbeiteten in der Leichtmontage-Gruppe und Wäscherei gemeinsam mit den betreuten Mitarbeitenden. Auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz (rechts) tauschte seinen Bürgermeister-Sessel gegen einen Platz in der Leichtmontage. Gleichzeitig tauschten einige der betreuten Mitarbeitenden den Arbeitsplatz.

Schichtwechsel Lebenshilfe OB Kunz Schichtwechsel Lebenshilfe OB Kunz Foto: Lebenshilfe

Olivia Brock verbrachte ihren Tag beim Kindergarten Kringelland in Hausen. Max Gillmaier aus der Leichtmontage-Gruppe 4 und Lukas Graf aus dem Berufsbildungsbereich haben die Tätigkeiten der beiden Gäste Isidor Meißner und Frank Stich übernommen und durften bei der Firma Röhm mitschweißen, bohren und fräsen. Samuel Boner aus der Leichtmontage-Gruppe 2 war bei der Stadt Dillingen zu Gast und hat einen Einblick in die Aufgaben des Bürgerbüros erhalten. Das Feedback war durchwegs positiv, allen habe der Perspektivwechsel Spaß gemacht. Foto: Lebenshilfe