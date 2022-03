Schlägerei nach Kneipenbesuch in Dillingen

Ein 31-jähriger Dillinger hat einem anderen Gast mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 4 Uhr in einer Kneipe in der Königstraße in Dillingen. Hierbei schlug ein 31-jähriger Dillinger einen 41-jährigen Gast mit der Faust ins Gesicht.

Der Gast erlitt dabei eine Prellung, wollte jedoch keine ärztliche Behandlung. Nachdem beide Männer erheblich alkoholisiert waren, wurde ihnen anschließend ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, so die Polizei. (pol)

