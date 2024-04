Schlägerei nachts um 3 Uhr in der Dillinger Königstraße

Ein bislang unbekannter Täter hat in Dillingen einen 28-Jährigen geschlagen. Wer hat etwas beobachtet?

Bereits am 13. April gegen 2.45 Uhr kam es in der Königstraße zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter. Ein 28-jähriger Geschädigter und ein bislang unbekannter Täter gerieten hierbei zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im Laufe des Streitgesprächs schlug der Unbekannte dem Geschädigten mehrfach mit der Faust in das Gesicht.

Der Geschädigte erlitt dabei mehrere Schwellungen im Gesicht und begab sich am Morgen des 14. April zur Anzeigenerstattung auf die Polizeiwache. Die Dillinger Polizei leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)