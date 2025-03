Schockanruf in Dillingen: Täter erbeuten fünfstelligen Betrag

Nach einem sogenannten Schockanruf ist einer Frau aus Dillingen ein großer Schaden entstanden. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von einem Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich, den Unbekannte am Mittwoch erbeutet haben. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus. Er gab vor, dass die Enkelin der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei.

Im weiteren Verlauf kam es auch zu einer Übergabe von Bargeld an einen weiteren bislang unbekannten Täter. Der Mann, welcher das Geld entgegennahm, wird wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, normale Statur, grau-schwarze Haare, osteuropäisches Aussehen, trug eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke, einen braunen Schal und einen hellgrauen Rucksack.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. (AZ)