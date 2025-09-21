Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: Schretzheimer 50er-Jahrgang trifft sich

Dillingen

Schretzheimer 50er-Jahrgang trifft sich

Das Klassentreffen fand nach 14 Jahren statt.
Von Alexander Jall
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Foto (von links nach rechts): Alexander Jall, Harald Winter, Michael Titz, Bernd Dunstheimer, Anke Volk (geb. Böhm), Richard Sigl, Ayse Gynaidin, Carolin Burkhart (Keiß), Karin Vorholz (Simak), Stefanie Gall, Markus Eder, Sascha Busack, Sven Brugger, Patrizia Uhl (Azzolina), Heike Brückner (Kreuzer), Nicole Garlik, Katja Schneider (Maier), Susanne Behringer (Tögel), Monika Schimpp, Roland Schimpp und Christian Kral.
    Auf dem Foto (von links nach rechts): Alexander Jall, Harald Winter, Michael Titz, Bernd Dunstheimer, Anke Volk (geb. Böhm), Richard Sigl, Ayse Gynaidin, Carolin Burkhart (Keiß), Karin Vorholz (Simak), Stefanie Gall, Markus Eder, Sascha Busack, Sven Brugger, Patrizia Uhl (Azzolina), Heike Brückner (Kreuzer), Nicole Garlik, Katja Schneider (Maier), Susanne Behringer (Tögel), Monika Schimpp, Roland Schimpp und Christian Kral. Foto: Alexander Jall

    Der Jahrgang 1974/75, der im Jahr 1981 in die Grundschule Dillingen-Schretzheim eingeschult wurde und deren Mitglieder alle in diesem oder im letzten Jahr ihren 50. Geburtstag feierten, trafen sich vor ein paar Wochen an alter Wirkungsstätte zum ersten Klassentreffen seit 2011. Sie besuchten die frisch sanierte und erweiterte Schretzheimer Schule, die damals noch „Außenstelle der Josef-Anton-Laucher-Schule“ hieß. Viele Erinnerungen an die gemeinsame Grundschulzeit kamen hoch, als die Schulfreundinnen und Schulfreunde durch ihre ehemaligen Klassenzimmer liefen und das Erstklassfoto nachstellten. Eine besondere Freude war, dass der Klassenleiter in der damaligen 4. Klasse, Richard Sigl, aus Nürnberg zum Treffen gekommen war. Nach einer interessant-unterhaltsamen Stadtführung durch Markus Hartmann klang der Tag gesellig aus.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden