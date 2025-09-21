Schretzheimer 50er-Jahrgang trifft sich

Der Jahrgang 1974/75, der im Jahr 1981 in die Grundschule Dillingen-Schretzheim eingeschult wurde und deren Mitglieder alle in diesem oder im letzten Jahr ihren 50. Geburtstag feierten, trafen sich vor ein paar Wochen an alter Wirkungsstätte zum ersten Klassentreffen seit 2011. Sie besuchten die frisch sanierte und erweiterte Schretzheimer Schule, die damals noch „Außenstelle der Josef-Anton-Laucher-Schule“ hieß. Viele Erinnerungen an die gemeinsame Grundschulzeit kamen hoch, als die Schulfreundinnen und Schulfreunde durch ihre ehemaligen Klassenzimmer liefen und das Erstklassfoto nachstellten. Eine besondere Freude war, dass der Klassenleiter in der damaligen 4. Klasse, Richard Sigl, aus Nürnberg zum Treffen gekommen war. Nach einer interessant-unterhaltsamen Stadtführung durch Markus Hartmann klang der Tag gesellig aus.

