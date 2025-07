Schüler aus Dillingen erleben Tag an der Donau mit Müllsack, Paddel und Vision

Es war ein Schultag, wie ihn die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums aus Dillingen wohl nicht so schnell vergessen werden: Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Pure Water for Generations (PWFG) unter der Leitung des gebürtigen Dillingers Pascal Rösler erlebten sie einen besonderen „Wassertag“ – mit Blick auf die Donau, Workshops und viel Bewegung auf dem Wasser.

Die Wassertage sind ein Bildungsprojekt für junge Menschen

Bereits früh am Morgen begann der Tag im Dillinger Filmcenter, wo die Jugendlichen den Film „2467 km – Eine Reise bis ins Schwarze Meer“ sahen. 2017 machte sich Rösler auf einem Stand-up-Paddle-Board (SUP) auf den Weg, um von München über die Isar und Donau bis ins Schwarze Meer zu paddeln. Der Dokumentarfilm begleitet ihn auf dieser Reise, mit der er auf die weltweite Verschmutzung unserer Gewässer aufmerksam machen wollte. Unterwegs entwickelte Rösler eine Vision: Die Donau soll wieder trinkbar werden. Um diesem Ziel näherzukommen, rief er die Wassertage ins Leben – ein Bildungsprojekt, das junge Menschen für den Zustand von Flüssen, Seen und Meeren sensibilisieren soll. Denn: Nur noch knapp zehn Prozent aller Gewässer in Deutschland gelten als ökologisch intakt.

Anschließend ging es für die Jugendlichen zur Donau. Direkt am Donaukraftwerk standen Achtsamkeitsübungen, eine Müllsammelaktion am Ufer und das Malen von Wasserbildern auf dem Programm. Auch eine Wasserprobe zur Untersuchung auf Mikroplastik wurde entnommen. Dass sich viele der Schülerinnen und Schüler auf neue Weise mit der Donau verbunden fühlten, war immer wieder zu spüren. „Es war super zur Entspannung“, „Coole Workshops“, „Wiederholungsbedarf“ – lauteten einige der Rückmeldungen. Ein Schüler sagte: „Ich bin sicher, dass Pascal seine Vision vom trinkbaren Donauwasser erreicht. “Möglich wurde der Tag unter anderem durch die Unterstützung der Loni und Josef Grünbeck-Stiftung sowie der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH in Höchstädt.

Der Dillinger Pacal Rösler ist an der Donau aufgewachsen

Rösler, der mit seiner Familie ganz in der Nähe der Donau aufgewachsen ist, erinnerte an eine Zeit, in der der Fluss noch selbstverständlicher Teil des Alltags war: „Meine Großeltern sind früher regelmäßig an die Donau spaziert und haben dort gebadet.“ Doch mit der Begradigung des Flusses und dem Bau der Stauwerke habe sich vieles verändert – das Donauschwimmen sei verschwunden, der Fluss aus dem Blickfeld geraten. Wie es anders gehen kann, zeigen Städte wie München mit der Isar oder Basel mit dem Rhein, wo die Flüsse wieder zu Lebensadern geworden seien. „Auch hier in Dillingen wäre das möglich“, sagte Rösler. Kunstlehrer Michael Kreuzer, der 2018 den Kontakt zu Pure Water for Generations initiiert hatte und in diesem Jahr für den Verein künstlerisch tätig war, will diesen Gedanken nun möglicherweise in den Stadtrat tragen.

Zum Abschluss ging es an die nahegelegenen Weisinger Seen, wo trotz kräftiger Windböen gepaddelt, geplanscht und gelacht wurde. Für viele Jugendliche war es die erste Begegnung mit dem Stand-up-Paddling – und mit dem Gefühl, vom Wasser getragen zu werden. Genau das ist es, was ein Wassertag laut Rösler bewirken soll: „Wir wollen den Kindern mit diesem Tag eine Verbindung zum Wasser vor ihrer Haustür ermöglichen. Denn wenn wir fühlen, dass das Wasser der Donau dasselbe Wasser ist, das uns am Leben erhält, dann beginnen wir aus eigenem Antrieb, die Natur zu schützen.“

Alle gestalteten Wasserbilder des Tages wurden eingescannt und digital zu einem großen Wassertropfen zusammengefügt, der auf der Webseite von PWFG (www.pwfg.blue) betrachtet werden kann. Jede Schülerin und jeder Schüler erhielt zum Abschluss einen vom Dillinger Lehrer und Künstler Michael Kreuzer gestalteten „Wasserdeckel“ mit einem persönlichen Code, mit dem sich das eigene Wasserbild im großen Tropfen wiederfinden lässt.

Die Donau „nicht nur als Wasserstraße, sondern als Lebensraum begreifen“

Der Wassertag in Dillingen war Teil einer Reihe von insgesamt 78 Wassertagen, die PWFG von Anfang Juni bis Ende Juli 2025 in Deutschland und Österreich durchführte. Rösler formulierte es am Ende des Wassertages in Dillingen so: „Ich wünsche mir, dass wieder Menschen in der Donau schwimmen und dass wir diesen Fluss nicht nur als Wasserstraße, sondern als Lebensraum begreifen.“ (AZ)