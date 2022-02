Schüler und Schülerinnen am Sailer Gymnasium in Dillingen müssen kein Latein mehr lernen

Gymnasiasten können jetzt an der Dillinger Schule – ohne Latein – Englisch, Französisch und Spanisch lernen. Das hatte das Ministerium bisher abgelehnt.

Es ist eine Zäsur in der Geschichte des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums. Ab dem neuen Schuljahr können dort Schüler und Schülerinnen auf dem Sprachen-Zweig Englisch, Französisch und Spanisch wählen, ohne Latein gelernt zu haben. 16 Jahre lang hat Direktor Kurt Ritter im Bayerischen Kultusministerium dafür gekämpft, dass die „moderne Sprachenfolge“ auch an seiner Schule möglich wird. Eine dritte Fremdsprache konnten Gymnasiasten bisher dort nur lernen, wenn sie zuvor Latein gepaukt hatten.

Schüler und Schülerinnen am Sailer Gymnasium in Dillingen lernen kein Latein mehr

Ritter sah die Zukunft des sprachlichen Zweigs in Gefahr – und ist jetzt erleichtert: Landrat Leo Schrell, der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, Fabian Mehring, und FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler überbrachten dem Schulleiter die Nachricht, dass das Dillinger Gymnasium künftig den zusätzlichen Zweig mit moderner Sprachenfolge anbieten kann.

Ritter wertet dies als bedeutenden Fortschritt: „Das ist ein echter Meilenstein für unser Gymnasium und seine Schüler, für den wir lange gekämpft haben. Endlich können nun auch unsere Schülerinnen und Schüler ihre Bildungskarriere am Sailer starten, ohne sich bereits vorab für einen mathematischen-naturwissenschaftlichen Zweig entscheiden zu müssen.“ Wer sich bisher in der sechsten Jahrgangsstufe nach Englisch für Französisch entschied, war damit automatisch im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig.

Salve Latinum! Veränderung am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen

Daneben gab es an der Schule bisher den humanistischen und neusprachlichen Zweig, an dem ebenfalls Latein unterrichtet wird. Künftig könnten Schüler auch am Sailer während der Unterstufe ihre Talente erforschen und sich für denjenigen Ausbildungsweg entscheiden, der den individuellen Neigungen am besten entspricht. Das steigere die Attraktivität des Sailer immens, sagt Ritter und dankt den FW-Politikern für ihren Einsatz bei Kultusminister Michael Piazolo.

Sie freuen sich über den Erfolg ihrer gemeinsamen Bemühungen, dass der Zweig der modernen Sprachenfolge am Sailer eingeführt wird: (von links) Johann Häusler, Kurt Ritter, Fabian Mehring und Leo Schrell. Foto: Büro Mehring, FW

Im vergangenen Jahr hatte Mehring ein Gespräch mit Landrat Schrell, seinem Kollegen Johann Häusler und Minister Piazolo in München arrangiert. Infolgedessen kam Piazolo laut Pressemitteilung im Sommer auf Mehrings Einladung hin ans Sailer, um sich ein Bild zu machen. Wie Mehring berichtet, fanden anschließend zahlreiche Gespräche statt, etwa mit dem Ministerialbeauftragten für die schwäbischen Gymnasien und Verantwortlichen der Nachbarschulen. „Nachdem es trotz vielfältiger Bemühungen über 16 Jahre nicht gelungen ist, die Vision des Sailer-Gymnasiums Realität werden zu lassen, mussten wir freilich ein dickes Brett bohren, um endlich ans Ziel zu kommen“, sagt Mehring. Umso mehr freue es ihn, dass die Initiative jetzt Erfolg hatte. Zufrieden ist auch Bildungspolitiker Johann Häusler: „Der neue Zweig am Sailer-Gymnasium stellt einen weiteren Mosaikstein dar, um die Optionen im Bildungslandkreis Dillingen zu komplettieren.“

„Moderne Sprachenfolge“ am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium

Landrat Schrell, der sich ebenfalls für die moderne Sprachenfolge am Sailer starkgemacht hat, sagt: „Mit dem Bona-Campus und dem viel prämierten Sailer-Gymnasium in Dillingen sowie unseren profilierten Gymnasien in Lauingen und Wertingen ist die gymnasiale Landschaft des Landkreises Dillingen im landesweiten Vergleich hervorragend aufgestellt.“ Dass die Schüler nun auch am Sailer im Sprachenzweig drei moderne Sprachen erlernen können, verstärke das ohnehin gute Angebot. Der gemeinsame Einsatz mit Mehring und Häusler habe sich gelohnt.

Ein Sprecher des Kultusministeriums hatte noch im vergangenen Jahr unserer Redaktion mitgeteilt: Eine Änderung des bestehenden Ausbildungsangebots an einem einzelnen Gymnasium könne nur dann in Betracht gezogen werden, wenn eine Beeinträchtigung anderer Gymnasien in der Region ausgeschlossen werden könne. Am Sailer hätten sich für das Schuljahr 2020/21 deutlich mehr Schülerinnen und Schüler für die Jahrgangsstufe 5 angemeldet als am St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen und am Albertus-Gymnasium Lauingen, informierte der Sprecher.

Gibt viele sprachbegabte Kinder, die kein Latein lernen wollen

Um die ungleiche Verteilung der Schüler an den genannten Gymnasien nicht durch ein zusätzliches Angebot am Sailer zu verstärken, habe dem Antrag der Schule in der Vergangenheit nicht entsprochen werden können. Negative Auswirkungen auf die Schülerzahlen am Lauinger Albertus-Gymnasium hatte beispielsweise der einstige Schulleiter Hans Lautenbacher befürchtet. Deshalb habe er sich mehrmals gegen den Antrag des Sailer ausgesprochen, teilte der Günzburger unserer Redaktion mit.

Kurt Ritter, der sich eigenen Angaben zufolge in dieser Angelegenheit viermal ans Kultusministerium gewandt hatte, verwies wiederum darauf, dass die moderne Sprachenfolge am St.-Bonaventura- und am Wertinger Gymnasium möglich sei. Und er hielt es für „bodenlos“, die gesellschaftliche Realität einfach zu ignorieren. Der Schulleiter äußerte eine Vermutung, woher der Widerstand komme. „Es ist die Latein-Fraktion, die das Abendland ohne Latein in Gefahr sieht“, sagte Ritter. Es gebe aber viele sprachbegabte Kinder, die kein Latein lernen wollen. (bv, pm)