Die Schulfamilie des Sailer-Gymnasiums trauert um Inge Petrich

37 Jahre lang setzte sich die Lehrerin und spätere stellvertretende Schulleiterin für das Dillinger Gymnasium ein. Nun ist sie im Alter von 69 Jahren verstorben.

Die Schulfamilie des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums trauert zutiefst um ihre ehemalige Konrektorin, Studiendirektorin Inge Petrich, die am vergangenen Samstag verstorben ist. Erst im August 2018 wurde Inge Petrich nach 37 Jahren des unermüdlichen Einsatzes für ihre Schule von Kollegium, Schülerschaft und Elternvertretung in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Petrich, die die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Ethik unterrichtete und für die Beruf immer zugleich Berufung war, prägte seit ihrem Dienstantritt im Jahre 1981 wie kaum eine andere das Schulleben am Sailer-Gymnasium.

Aus ihren Schülern sollten weltoffene, tolerante Menschen werden

Die Faszination für das Wort, ihre Liebe zu Literatur und Sprache, der Wunsch nach Ergründung der Zusammenhänge menschlichen Lebens in all seiner historischen, sozialen und ethisch-moralischen Komplexität, all dies prägte die Arbeit der ebenso verlässlich-konsequenten wie einfühlsamen Lehrerin. Inge Petrich verstand es, aus ihrer ureigenen Überzeugung heraus Schülergenerationen die Notwendigkeit des Abwägens, Reflektierens und der offenen Kommunikation zu vermitteln. Aus ihnen sollten weltoffene, tolerante und mündige junge Menschen werden, die den respektvollen Umgang miteinander pflegen.

Inge Petrich hat das Dillinger Sailer-Gymnasium als Lehrerin geprägt. Foto: Sailer

Inge Petrich war stets eine glaubwürdige Ansprechpartnerin und Kollegin, wenn es darum ging, das Niveau des Gymnasiums in all seinen Ansprüchen auf Bildung, Leistung und Erfüllung der Erziehungsideale zu verteidigen. Wissensvermittlung und Herzensbildung waren für sie untrennbar miteinander verbunden, schreibt ihre ehemalige Kollegin, Beate Bestler-Relovsky.

Inge Petrich übernahm viele Aufgaben am Sailer-Gymnasium

In der Überzeugung, dass sich auch eine Schule weiterentwickeln muss, übernahm Inge Petrich im Laufe ihrer Dienstzeit eine Vielzahl von Aufgaben, die weit über den eigentlichen Unterricht hinausgingen und die sie äußerst verantwortungsbewusst erfüllte: So wirkte sie beispielsweise als Personalrätin, als Mitglied des Schulforums, des EFQM-Teams, des Disziplinarausschusses, als Kontaktlehrerin zur Presse, als Fachschaftsleiterin Deutsch, als Inklusionsbeauftragte sowie als Oberstufenkoordinatorin und erfüllte schließlich acht Jahre bis zu ihrer Versetzung in den Ruhestand die Funktion als ständige Stellvertreterin der Schulleitung.

Die Sailer-Familie verliert mit Inge Petrich eine überaus geschätzte Lehrerin, Kollegin und Schulleiterin, die durch ihr unerlässliches Wirken zum Wohle der Schulgemeinschaft allen in dankbarer Erinnerung bleiben wird.