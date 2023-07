Dillingen

08:00 Uhr

Schulleiter des Dillinger Sailer-Gymnasiums nimmt Abschied

Plus Schulleiter Kurt Ritter wollte einst nur alte Fenster am Gymnasium austauschen. Jetzt werden 40 Millionen investiert. Was den Direktor vor dem Ruhestand bewegt.

Von Berthold Veh

Für Wehmut war in den vergangenen Wochen wenig Zeit. Dafür ist Schulleiter Kurt Ritter am Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium auch in den letzten Tagen seiner beruflichen Laufbahn zu sehr eingespannt. Das Schuljahresende und der millionenschwere Neubau am Sailer fordern vollen Einsatz. "Am Montag wurde ich aber wegen meines Abschieds zum ersten Mal sentimental", gesteht Ritter. Da übergab der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring an der Schule die Ernennungsurkunde für das Erasmus+-Förderprogramm, durch das jährlich 54.000 Euro für Austausch-Projekte zur Verfügung stehen. Als dem Direktor attestiert wurde, dass er "die Sache angeschoben" habe, übermannten Ritter ein wenig die Gefühle, denn sein Berufsleben endet. Am kommenden Montag, 17. Juli, wird der Macher am Sailer in den Ruhestand verabschiedet.

Kurt Ritter kann mit Fug und Recht als "Architekt" des modernen Sailer-Gymnasiums tituliert werden. Vor 20 Jahren kam der gebürtige Augsburger als Mitarbeiter der Schulleitung nach Dillingen, 2005 wurde er Stellvertreter und ab 2009 schließlich Schulleiter am Sailer. "Die baulichen Zustände waren damals desaströs", erinnert sich Ritter. Und auch die digitale Ausstattung ließ zu wünschen übrig. "Beim AKW habe ich um neue Computer gebettelt." Zunächst schob der Wahl-Lauinger den Bau einer Cafeteria an, danach machte er sich an die Sanierung der Schule. "Ursprünglich sollten nur die Sporthallen weg, weil sie so marode waren", blickt Ritter zurück. "Und am Schulgebäude wollten wir anfangs nur die Fenster austauschen, weil man von innen gar nicht mehr nach draußen gesehen hat."

