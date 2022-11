Dillingen

17:30 Uhr

Schwäbischer Asylgipfel in Dillingen beklagt überbordende Bürokratie

Beim schwäbischen Asylgipfel in Dillingen: (von links) Julia Pollithy, Khadija Alkhtib und Georg Schrenk.

Plus Beim Treffen in Dillingen fordern Ehrenamtliche ein einheitliches Vorgehen in den Landratsämtern und gleiches Recht für alle Flüchtlinge.

Von Horst von Weitershausen

Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit aus Schwaben, ja aus ganz Bayern, haben sich am Wochenende im Dillinger Colleg zum 2. Schwäbischen Asylgipfel getroffen. Organisiert wurde die Veranstaltung durch die Dillinger Unterstützungsgruppe „Asyl und Migration“ sowie der Gruppe „Asylgipfel Bayern“. Neben zahlreichen in der Flüchtlingsarbeit tätigen Ehrenamtlichen nahmen auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und der Alerheimer Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid (SPD) teil. Beide zollten den Ehrenamtlichen großen Respekt für ihre Arbeit für Menschen, die „unsere“ Hilfe brauchten, um endlich wieder ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Doch welche großen bürokratischen Hindernisse von den Flüchtlingshelferinnen und -helfern dabei zu überwinden sind, dies sollte im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.

