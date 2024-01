Schwarz-Weiß-Ball: Dillingen rollt den roten Teppich aus

Wirtschaftsvereinigung und Stadt versprechen mitreißende Musik und viel Glanz und Glamour.

Im Dillinger Stadtsaal wird am Samstag, 27. Januar, wieder der rote Teppich ausgerollt: die Dillinger Wirtschaftsvereinigung (WV) und die Stadt Dillingen laden zum traditionellen Schwarz-Weiß-Ball ein. WV-Vorsitzender Josef Albert Schmid freut sich gemeinsam mit seinem Stellvertreter Markus Grimminger und dem Schirmherrn, Oberbürgermeister Frank Kunz, auf den Ball. Sie sind überzeugt: „Vor uns liegt eine rauschende Ballnacht mit vielen Gästen in eleganten Roben.“

Die beliebte Veranstaltung, die jährlich während der Faschingssaison stattfindet, verspricht auch in diesem Jahr wieder einen abwechslungsreichen Abend mit guter Stimmung, mitreißender Musik und viel Glanz und Glamour. Zur Begrüßung werden die Musikerinnen Sonja Lorenz und Agatha Englert die Gäste im Foyer mit stimmungsvoller Live-Musik empfangen. Die Champagnerbar lädt derweil zu prickelnden Genussmomenten ein. Zu späterer Stunde erwarten die Gäste an der Black-and-White Bar im ersten Stock kühle Drinks und kraftvolle Beats von DJ van der Bunk.

Die Showband Inter-Jam spielt im Dillinger Stadtsaal auf

Im Zentrum des Abends stehen Geselligkeit und Tanz. So lockt die Showband Inter-Jam die Gäste auf die große Tanzfläche – ganz unter dem Motto des Abends „Genießen, mitreißen lassen und das Tanzbein schwingen“. Das umfangreiche Repertoire der Gruppe besteht aus Pop,- Chart,- Rock und Discomusik sowie zeitlosen Klassikern. Abgerundet wird das Ballprogramm von verschiedenen Show-Acts, die für so manche Überraschung sorgen dürften.

Das Team des Kulturrings Dillingen verwöhnt die Gäste mit Gaumenfreuden aus der Küche. Ein Fotograf sorgt für kostenlose Erinnerungsbilder, und auch unsere Redaktion wird Ballgäste fotografieren und sie in einer Online-Bildergalerie veröffentlichen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Flanierkarten (27,40 Euro im Vorverkauf, 32 Euro an der Abendkasse) sind noch erhältlich unter www.ticket-dillingen.de, im Dillinger Bürgerbüro unter Telefon 09071/54-197 sowie an der Abendkasse. (AZ)

Lesen Sie dazu auch