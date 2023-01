Dillingen

vor 17 Min.

Schwarzer Witwer und Bayerischer Hiasl: Wahre Verbrechen rund um Dillingen

Plus Schülerinnen des Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasiums erstellten Podcasts. Sie werden demnächst auf Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Von Simone Kuchenbaur Artikel anhören Shape

Auch rund um Dillingen ist die Welt nicht immer in Ordnung – in ihrem P-Seminar haben sich acht Schülerinnen des St.-Bonaventura-Gymnasiums Dillingen mit ihrer Seminarleiterin Marie Sophie Schweizer mit wahren Verbrechen in Dillingen und Umgebung beschäftigt. Ging es zu Beginn noch um Geschichten und Sagen, kristallisierten sich dann drei wahre Verbrechen heraus, mit denen sich die Jugendlichen sehr intensiv beschäftigten und Podcasts mit dem Titel “Suspicious Secrets” dazu erstellten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen