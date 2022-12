Dillingen/Schwenningen

Polizei findet in Wohnung eines Schwenningers Cannabis

Die Polizei hat einen Mann am Bahnhof in Dillingen kontrolliert und einen Joint gefunden. Bei der Nachschau in seiner Wohnung fanden die Beamten Rauschgift.

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 17.45 Uhr einen 29-Jährigen aus Schwenningen im Bereich des Dillinger Bahnhofs kontrolliert. Dabei fanden die Beamten bei dem Mann einen Joint. In der Wohnung findet die Polizei eine kleine Menge Cannabis Eine anschließende Wohnungsnachschau führte nach Angaben der Polizei zur Sicherstellung einer kleinen Menge Cannabis. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (AZ)

