Auto und Lkw krachen zwischen Dillingen und Fristingen zusammen

Auf der Staatsstraße von Dillingen in Richtung Fristingen hat sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Die Staatsstraße 2033 wurde gesperrt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zwischen Dillingen und Fristingen ereignet. Ein Auto, das in Richtung Dillingen unterwegs war, ist laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn abgekommen und frontal in einen Lastwagen gekracht. Die Staatsstraße 2033 ist deshalb aktuell gesperrt. Die Arbeiten dauern laut Polizei noch bis 19 oder 20 Uhr. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Zur Schwere dieser Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war auch ein Helikopter im Einsatz. (AZ)