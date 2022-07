Dillingen

13:23 Uhr

Schwester Gertraud kannte Regens Wagner vermutlich am besten

Plus Die Dillinger Franziskanerin, die nun gestorben ist, hat eine 1505-Seiten-Biografie über den Gründer des Sozialwerks verfasst. Ihr größter Wunsch ging nicht in Erfüllung.

Von Berthold Veh

Es war ein großer Wunsch von Schwester Getraud Feihl: die Seligsprechung von Johann Evangelist Wagner (1807 bis 1886). Jahrelang hatte sich die Dillinger Franziskanerin als Vizepostulatorin im Seligsprechungsprozess mit dem Leben des gebürtigen Dattenhauseners und Gründers der großen Regens-Wagner-Sozialwerks beschäftigt. Die Klosterschwester hat in vielen Archiven gestöbert und alles zusammengetragen, was über Regens Wagner existiert. Am Ende legte die Schwester eine 1505 Seiten umfassende Lebensbeschreibung von ihm vor. Und sie wurde im Laufe der Jahre zur vermutlich besten Kennerin des charismatischen Seelsorgers. "Für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass dieser Mann ein Heiliger ist", sagte Gertraud Feihl wiederholt unserer Redaktion. Am Mittwoch ist die Dillinger Franziskanerin nun im Alter von 92 Jahren gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen