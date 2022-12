Dillingen

11:00 Uhr

Schwester Tobia begleitete in Dillingen Schwerkranke und Sterbende

Plus Die Franziskanerin, die Anfang Dezember gestorben ist, wirkte über Jahrzehnte in der Klinikseelsorge am Dillinger Krankenhaus. Auch im Stadtrat wird ihrer gedacht.

Von Berthold Veh

Als der Dillinger Stadtrat am Montagabend in der letzten Sitzung des Jahres verstorbener Mitbürgerinnen und Mitbürger gedenkt, fällt auch der Name der Schwester Tobia Boos. Die Dillinger Franziskanerin ist am 8. Dezember im Alter von 93 Jahren gestorben. Schwester Tobia, die stets ein Lächeln auf ihren Lippen trug, ist vielen Menschen im Landkreis Dillingen bekannt. Sie wirkte über Jahrzehnte in der Klinikseelsorge am Dillinger Kreiskrankenhaus St. Elisabeth.

