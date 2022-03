Sebastian Reich, Nilpferd Amanda und ein Stargast kommen nach Dillingen

Plus Zwei Stunden lachen, das wünscht sich Bauchredner Sebastian Reich für sein Publikum. Mit seinem neuen Programm "Verrückte Zeit" kommt er nach Dillingen.

Er hat mehr als 50 Backkurse online gegeben und ein neues Backbuch herausgebracht. Schließlich hat Sebastian Reich mal Bäcker und Konditor gelernt. So wurde es während der Pandemie nicht langweilig. Dennoch freut sich der Bauchredner jetzt riesig drauf, dass er jetzt wieder auf Tour gehen kann. Mit Nilpferd Amanda, dem bislang unglücklichen Glücksschwein Pic-nic, dem Pinguin und einem Stargast tritt Reich am Samstag, 19. März, im Dillinger Stadtsaal auf.