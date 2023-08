Seit 40 Jahren beim Dillinger Amtsgericht

Albert Stadlmayr ist seit 1997 am Dillinger Amtsgericht tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf Familienangelegenheiten.

Das Amtsgericht Dillingen freut sich, dass Albert Stadlmayr seitens des Bayerischen Staatsministers der Justiz zur Vollendung einer Dienstzeit von 40 Jahren Dank und Anerkennung ausgesprochen wurde. Stadlmayr, Richter am Amtsgericht und ständiger Vertreter der Direktorin, ist nach seinem Dienstantritt bei der Bayerischen Justiz sowohl beim Landgericht als auch der Staatsanwaltschaft Augsburg und anschließend beim Amtsgericht Nördlingen – Zweigstelle Donauwörth tätig gewesen.

Der Dillinger Richter ist sehr einfühlsam

Seit April 1997 führt er seine Richtertätigkeit beim Amtsgericht Dillingen aus. Im Laufe seiner Dienstjahre hat er sämtliche Rechtsbereiche am Amtsgericht durchlaufen. Sowohl als Richter der auswärtigen Strafvollstreckungskammern in Nördlingen wie auch als Richter am Amtsgericht für Vormundschafts-, Straf- und Zivilverfahren hat er seine Aufgaben immer mit enormem Arbeitseinsatz und Hingabe bearbeitet. Seit 2010 ist Stadlmayr in Familiensachen tätig.

Seit 40 Jahren im Dienst ist Richter Stadelmayr (rechts). Auf dem Bild mit Direktorin Eisenbarth. Foto: Amtsgericht

Es ist ihm stets ein großes Anliegen – vor allem, wenn Entscheidungen zum Wohle von Kindern getroffen werden müssen – diese Aufgabe mit besonderer Sorgfalt wahrzunehmen. Sein Einfühlungsvermögen und seine hervorragenden juristischen Kenntnisse werden hoch geschätzt und führten 2011 dazu, dass er zum ständigen Vertreter des Direktors ernannt wurde.

Anlässlich dieses besonderen Dienstjubiläums war es der Direktorin des Amtsgerichts Andrea Eisenbarth eine besondere Freude und Ehre, ihrem Kollegen Albert Stadlmayr die Urkunde des Präsidenten des Oberlandesgerichts München zu überreichen und ihm für seinen Einsatz in den 40 Dienstjahren ihren eigenen und den Dank des gesamten Amtsgerichts Dillingen auszusprechen. (AZ)

