Dillingen: Seit vielen Jahren der Stadt Dillingen treu

Dillingen

Seit vielen Jahren der Stadt Dillingen treu

Bernd Schwertberger feiert 25-jähriges Dienstjubiläum.
Von Andreas Albert für Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau
    • |
    • |
    • |
    Gratulation zum „Silbernen Dienstjubiläum“. Im Bild (von links): Stefan Geier, Oberbürgermeister Frank Kunz, Bernd Schwertberger und Daniel Grimminger
    Gratulation zum „Silbernen Dienstjubiläum“. Im Bild (von links): Stefan Geier, Oberbürgermeister Frank Kunz, Bernd Schwertberger und Daniel Grimminger Foto: Jan Koenen - Stadt Dillingen

    Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Bernd Schwertberger bei der Stadt Dillingen. Zu diesem Jubiläum gratulierten Oberbürgermeister Frank Kunz, der Leiter des städtischen Tiefbauamts Stefan Geier sowie der Personalratsvorsitzende Daniel Grimminger. Dabei brachten sie ihren Dank und ihre Anerkennung für das jahrelange Wirken zum Wohle der Stadt zum Ausdruck. Seit dem Jahr 2000 ist der Jubilar als Mitarbeiter für den städtischen Bauhof tätig. Im Jahr 2022 übernahm er die ständige Vertretung der Bauhofleitung.

