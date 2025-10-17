Seit vielen Jahren der Stadt Dillingen treu

Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Bernd Schwertberger bei der Stadt Dillingen. Zu diesem Jubiläum gratulierten Oberbürgermeister Frank Kunz, der Leiter des städtischen Tiefbauamts Stefan Geier sowie der Personalratsvorsitzende Daniel Grimminger. Dabei brachten sie ihren Dank und ihre Anerkennung für das jahrelange Wirken zum Wohle der Stadt zum Ausdruck. Seit dem Jahr 2000 ist der Jubilar als Mitarbeiter für den städtischen Bauhof tätig. Im Jahr 2022 übernahm er die ständige Vertretung der Bauhofleitung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!