Seit vier Jahrzehnten prägen sie die Architektur in der Region

Es ist längst nicht nur ein Job. Es ist auch mehr als eine Berufung. Josef Schuster macht seine Arbeit mit Herzblut und Leidenschaft - egal, bei welchem Auftrag. Ob das kleine Eigenheim für die vierköpfige Familie, die große Lagerhalle für ein Unternehmen oder eine aufwendige Sanierung: Jedes Projekt ist für Schuster eine neue Herausforderung, eine Passion. So auch für sein Team beim Dillinger Architektenbüro Asco. Und das seit vier Jahrzehnten. Seit 40 Jahren gibt es das Büro rund um Firmengründer und Architekt Josef Schuster. Und der Glötter hat in diesem Jahr gleich drei besondere Jubiläen zu feiern.

Gegründet wurde das Büro am 1. Juli 1985. In einer 2,5-Zimmer-Wohnung in der Dillinger Webergasse beginnt alles: Bauingenieur Josef Merkle und Schuster gründen das Architektur- und Statikbüro Asco-Team. Schnell ist das Duo gewachsen - sowohl räumlich als auch an Mitarbeitern. 1988 wird ein neues Büro am Stadtberg bezogen.

Der Firmensitz ist im Dillinger Stadtteil Hausen

Zehn Jahre später ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte: Die Projekte werden umfangreicher und die Mitarbeiterzahl steigt auf 14 Personen an. Zwischenzeitlich wächst auch der Einzugsbereich weit über die Landkreisgrenzen hinaus. In Hausen plant Asco eine Reihenhausanlage in Holzständerbauweise - das Team zieht kurzerhand selbst mit ein. Bis heute das Domizil der Architekten. 2018 ist Josef Merkle aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Seither bildet Josef Schuster zusammen mit Ruben Recio und Sohn Sebastian Schuster das verantwortliche Führungsteam.

Eine Reise nach Albanien

Zum 40-jährigen Firmenjubiläum hat sich Schuster für sein Team etwas besonderes einfallen lassen. Gemeinsam sind die Planer und Architekten nach Albanien geflogen. Denn Josef Schuster engagiert sich seit 30 Jahren für die Albanienhilfe. In einer Art und Weise, die ihresgleichen sucht. Dafür wurde der Glötter vor wenigen Wochen von unserer Zeitung mit der Silberdistel ausgezeichnet. Schuster hat beinahe seine komplette Freizeit, viele Urlaubstage und noch mehr Stunden an Wochenenden für den Aufbau in Albanien geopfert. Was mit einer kleinen Kirche in Gomsiqe angefangen hat, wurde für den Architekten zur Lebensaufgabe. Rund 20 Bauten wurden von ihm entworfen, geplant und auch selbst vor Ort mit aufgebaut, er war bestimmt hundertmal vor Ort - und vor Kurzem eben erneut wieder mit seinem ganzen Team.

Und an diesem Samstag gibt es noch einen Grund zu feiern: Josef Schuster wird 70 Jahre. „Das ist für mich nur eine Zahl, die mir nichts ausmacht“, sagt Schuster. Und eine Zahl, die keinesfalls für ein entspanntes Rentnerleben entsteht. Zumindest für Schuster nicht. Dafür liebt er seinen Beruf zu sehr. Weil er eben für ihn mehr als nur ein Job ist. (SF)