Senioren-Gemeinschaft Dillingen-Lauingen begrüßt 400. Mitglied

Vorsitzender Gerhard Brecht und Schatzmeisterin Monika Kreuzer begrüßten Frau Dragica Abram-Arnhardt aus Höchstädt als 400. Mitglied in der Senioren-Gemeinschaft Dillingen-Lauingen. Damit wächst die Senioren-Gemeinschaft weiter und kann auf ein breites Angebot von Hilfsleistungen im Alltag sowie aus Begegnung, Bildung, Gesundheit und Freizeitaktivitäten blicken. „Der Zuwachs an Mitgliedern zeigt, dass unsere Angebote aktiv angenommen werden“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Gerhard Brecht. „Wir heißen Frau Abram-Arnhardt herzlich willkommen und freuen uns auf viele gemeinsame Jahre in einem guten Miteinander und Füreinander.“

