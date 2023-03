Seniorin verwechselt in Dillingen Brems- mit Gaspedal: 32.000 Euro Schaden

86-Jährige beschädigt in Dillingen beim Ausparken sechs Fahrzeuge. Danach gibt sie freiwillig ihren Führerschein ab.

Eine Seniorin hat am Dienstag beim Ausparken in der Dillinger Rosenstraße das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt. Die 86-Jährige touchierte dabei laut Polizeibericht in einer Rechtskurve mehrere dort geparkte Autos.

86-Jährige übergibt ihren Führerschein an die Beamten

Es entstand ein Sachschaden von etwa 32.000 Euro. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt. Die Seniorin übergab anschließend auf eigene Initiative ihren Führerschein an die Beamten, da sie nun nicht mehr Auto fahren will. (AZ)