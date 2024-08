Shoppen, Schlendern, Schlemmen: Bald ist wieder Dillinger Nacht

Am 27. September ab 18 Uhr steht wieder die bewährte Mischung aus Bummeln, Einkauf und Kultur auf dem Programm. Initiatorin und Organisatorin Caroline Feldengut-Kain von der Werbegemeinschaft freut sich, dass die Dillinger Nacht im Schulterschluss von Wirtschaftsvereinigung, Stadt und Kulturring auch heuer wie gewohnt stattfinden kann. Unterstützt wird die „Dillinger Nacht“ vom Verein Image Plus.

Bis 23 Uhr sind die Geschäfte geöffnet

In der stimmungsvoll beleuchteten Innenstadt ist Shopping bis 23 Uhr in den Geschäften möglich. Dabei stehen die Geschäftsleute nicht nur mit ihrem Warenangebot bereit, sondern sorgen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Diverse kulinarische Genüsse versüßen die Nacht zusätzlich: da locken etwa fruchtige Cocktails, eine bunte Auswahl an Süßigkeiten oder auch deftige Schmankerl der einheimischen Metzgereien. Auch ein umfangreiches Kulturprogramm gibt es wieder – Details hierzu werden im September bekanntgegeben. Neu in diesem Jahr ist die Einbeziehung des umgestalteten Platzes an der St.-Wolfgangs-Kapelle in der Kapuzinerstraße.

Wie schon in den Vorjahren fährt der Stadtbus auch heuer wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgerinnen und Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und zurück ohne Auto ermöglicht. Die Fahrpläne sind rechtzeitig online unter www.dillingen-donau.de zu finden. (AZ)