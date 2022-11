Sicherheit für Radler soll im Dillinger Osten verbessert werden

Plus Von Steinheim kommend, wird es für Radler ab der Schretzheimer Kreuzung stressiger. Dort endet der Radweg. Bald wird es aber eine Verlängerung geben.

Das Radeln soll im Dillinger Osten sicherer werden. Wer mit dem Fahrrad von Steinheim in Richtung Dillingen unterwegs ist, kennt das Problem. Der Radweg endet an der Schretzheimer Kreuzung, ab da wird es für Radler und Radlerinnen angesichts des hohen Aufkommens von Autos und Lastwagen unangenehm. Dies soll sich aber bald ändern. Denn der Landkreis baut entlang der Kreisstraße DLG42 (Donauwörther Straße) einen Geh- und Radweg – von der Kaserne bis zur Schretzheimer Kreuzung (wir berichteten).