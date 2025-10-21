Sie arbeitet seit 40 Jahren für die Justiz

Das Amtsgericht Dillingen freut sich, dass seiner Geschäftsleiterin Elke Schwarzbart seitens des Bayerischen Staatsministers der Justiz zur Vollendung einer Dienstzeit von 40 Jahren für die geleisteten Dienste Dank und Anerkennung ausgesprochen wurde. Schwarzbart hatte im September 1985 das duale Studium im Fachbereich Rechtspflege beim Amtsgericht Augsburg begonnen und war nach dem erfolgreichen Abschluss dort bis 1997 und nachfolgend beim Amtsgericht Dillingen tätig.

Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern sind wichtige Aufgaben in der Justiz zur selbständigen und sachlich unabhängigen Erledigung übertragen. Sie übernehmen viele wichtige Aufgaben, die früher in der Hand von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten lagen, zum Beispiel rund um den Nachlass, die Betreuung oder in Grundbuchsachen. Und auch in der Justizverwaltung können Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger wichtige Aufgaben, zum Beispiel in einer Gruppenleitung, übernehmen.

Schwarzbart ist Vorgesetzte aller nichtrichterlichen Beschäftigten

Rechtspflegerätin Schwarzbart hat in ihren 40 Dienstjahren fast alle Geschäftsbereiche eines Amtsgerichtes bearbeitet. Sie war bereits in Betreuungs- und Familiensachen als auch bezüglich der Zwangsvollstreckungs- und Beratungshilfeverfahren und mit Nachlassangelegenheiten betraut, bevor sie im Juli 2020 zur Geschäftsleiterin des Amtsgerichts Dillingen ernannt wurde. Wegen ihrer Hingabe zum Beruf und der hochrangigen juristischen Fähigkeiten wurde sie im November 2021 zur Rechtspflegerätin ernannt. Als Geschäftsleiterin ist sie nun Vorgesetzte für alle nichtrichterlichen Beschäftigten.

Anlässlich dieses besonderen Dienstjubiläums haben die Direktorin des Amtsgerichts, Andrea Eisenbarth, und Personalratsvorsitzender Karl-Heinz Zircher ihr die Urkunde des Präsidenten des Oberlandesgerichts München überreicht und ihr für ihren Einsatz in den 40 Dienstjahren gedankt. (AZ)