Sie haben die Dillinger Lebenshilfe zu dem gemacht, was sie heute ist

Plus Vor 50 Jahren eröffnete die erste Werkstätte der Lebenshilfe in Dillingen. Johann Kabrhel und Helmut Holland haben ihre Geschicke in fünf Jahrzehnten bestimmt. Sie erzählen von den Anfängen, Erfolgen und Herausforderungen.

Johann Kabrhel ist noch keine fünf Meter weit gekommen, da wird er schon aufgehalten. Ein junger Mitarbeiter der Lebenshilfe hat ihn auf dem Gang erspäht und nutzt sofort die Gelegenheit, mit dem 88-Jährigen ein kurzes Schwätzchen zu halten. Hinter ihnen an der Wand der Dillinger Lebenshilfe-Zentrale hängen einige Fotos von Mitarbeitern, die ihre Dienstjubiläen feiern können. 30, 35, 40 Jahre sind sie schon mit dabei. Dass sie schon so lange Teil der Gemeinschaft der Dillinger Lebenshilfe sein können, haben sie vor allem auch Johann Kabrhel zu verdanken. Der suchte vor mehr als 50 Jahren eine Zukunftsperspektive für seinen Sohn, der einen frühkindlichen Hirnschaden erlitten hatte. Bei einem Infoabend in Dillingen, berichtet Kabrhel, sei damals das Konzept der Lebenshilfe vorgestellt worden und wäre an diesem Abend beinahe gleich wieder gescheitert. "Ein Elternteil hat gesagt, das ist eine Riesenaufgabe, das kann man nicht nebenbei bewältigen. Da habe ich mich gemeldet und gesagt: Woanders hat es doch auch schon funktioniert", erinnert sich Kabrhel.

1973 eröffnet die erste Werkstätte in Dillingen

Eigentlich, erzählt der 88-Jährige, habe er den damaligen Landrat Schweiger als Vorsitzenden der Lebenshilfe Dillingen gewinnen wollen. "Aber der hat dann gesagt: Das machen Sie." Auf dem kurzen Dienstweg regelte Schweiger bei einem Treffen mit Kabrhels Chef Hermann Gartner die Sache. Schließlich war von Anfang an klar, dass auf den neuen Vorsitzenden der Lebenshilfe viel Arbeit zukommen würde. "Hermann Gartner hat mir dann gesagt: Das machen Sie. Das betrachtet die Firma Gartner als soziale Leistung für den Landkreis." Von da an ging es Schlag auf Schlag. 1973 nahmen zehn Menschen mit Behinderung in einer Werkstatt am Mittelfeld die Arbeit auf. 1978 zog man in größere Räume am Paradiesweg und 1982 schließlich in die neue Werkstatt im Ortsteil Hausen. Dort ist in den folgenden 40 Jahren quasi eine eigener Campus mit Werkstätten, Wohnungen und Sportstätten entstanden. "Wir sind ein Teil Hausens geworden", freut sich Kabrhel in der Rückschau. Und das kann sein Nachfolger Helmut Holland nur bestätigen. "Die Hausener kennen unsere Leute. Da wundert sich auch keiner, wenn einer beim Spaziergang mal stehen bleibt und ein paar Minuten durchs Fenster ins Wohnzimmer schaut."

