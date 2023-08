Sie hinterlassen "Spuren der Vielfalt" in Dillingen

An der St.-Bonaventura-Fachakademie für Sozialpädagogik werden Absolventinnen und Absolventen entlassen.

Wohin soll man den Blick richten, wenn eine fünf Jahre dauernde Ausbildungsphase zu Ende geht und gefeiert werden darf? Eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Bei der Verabschiedung der staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern der Fachakademie Dillingen im Dillinger Stadtsaal dominierte eindeutig der Blick zurück.

Der Tag begann in der Dillinger Studienkirche mit einem feierlichen Gottesdienst unter dem Motto „Spuren der Vielfalt“, in welchem die ehemaligen Studierenden sowohl auf die gemeinsame Zeit an der "FAKS" zurückblickten als auch Wünsche und Ziele für die Zukunft formulierten. Es gab in den letzten Jahren sicherlich auch Zeiten, in welchen Sorgen, Nöte, Überforderung und Ängste dominierten. Diese Zeiten gibt es und das wird auch in Zukunft so sein.

Neue Erzieherinnen und Erzieher für die Region

Wie gut tut es dann, wenn uns zugesagt wird, dass wir gerade in diesen Phasen des Lebens nicht alleine sind – dass Gott uns trägt. Genau das betonte Kaplan Reichart mit dem Evangelium „Pfingstereignis“ und der Lesung „Spuren im Sand. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Chor der Fachakademie unter der Leitung von Agata Englert. Den Höhepunkt des Gottesdienstes für die Berufspraktikanten bildete die Verleihung der kirchlichen Beauftragung und des religionspädagogischen Ausbildungszertifikats, welche 15 Absolventen und Absolventinnen des Berufspraktikums erhielten.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand im Dillinger Stadtsaal die Feier statt. Nach einem Sektempfang im Foyer folgte die Eröffnung durch den Chor und die Ansprache der Schulleiterin Tanja Barfüßer sowie die Zeugnisverleihung an die Studierenden der zweiten Klassen, was für 44 Studierende das Ende des schulischen Vollzeitdaseins und die Freiheit des Berufspraktikums bedeutet. Anschließend erhielten 33 Berufspraktikanten und -Innen ihre Abschlusszeugnisse und dürfen sich somit nun alle „Staatlich Anerkannte Erzieherinnen und Erzieher“ nennen.

Die Chance, das Leben junger Menschen mitzugestalten

Schulleiterin Barfüßer hob in ihrer Rede die gesellschaftliche Bedeutung des Erzieher-Berufs hervor und machte allen Absolventinnen und Absolventen deutlich: „Sie haben die Chance und das Handwerkszeug, einen wirklichen Unterschied im Leben vieler junger Menschen zu machen und deren Leben mitzugestalten und zu bereichern.“. Denn die Pädagogen leisteten einen unschätzbaren Beitrag zum Leben vieler junger Menschen. Als Jahrgangsbeste wurden geehrt: Johanna Mordstein (1,11), Johanna Haller (1,17) und Isabella Filbrich (1,23). Die Hochschulzugangsberechtigung erhielten Marina Gerstmayr und Isabella Filbrich, die beide einen Gesamtschnitt unter 1,5 erreichten.

Nach einer musikalischen Einlage durch die Schulband unter der Leitung von Tobias Mecklinger folgten einige Aufführungen der Studierenden: Die Lehrkräfte durften in einem FAKS-Kahoot ihr Wissen über die Schule unter Beweis stellen, Ann-Sophie Baier und Veronika Andraschko blickten in ihrer Rede als Vertreter der SMV auf teils schwierige Phasen (Corona-Schulschließung, Online-Unterricht, hohe Prüfungsanforderungen), aber auch auf schöne und wertvolle Momente des Schullebens zurück und die Klassen bedankten sich bei den Klassenleitungen und Lehrkräften für die Unterstützung in den letzten Jahren. (AZ)