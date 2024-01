Dillingen

Asumi Sosa Rios kreiert nachhaltige Mode zum Wohlfühlen

Asumi Sosa Rios geht mit der Übernahme des Stoffladens am Dillinger Stadtberg neue Wege, nämlich erstmals in die persönliche Selbstständigkeit.

Plus Mit Asumi Sosa Rios ist eine 34-Jährige in den Dillinger Stoff-Shop eingezogen. Sie flickt Lieblingsjeans und verwandelt ausgediente Männerhemden in pfiffige Frauenblusen.

"Ich hab mich selbst ins kalte Wasser geworfen." Lachend sitzt Asumi Sosa Rios zwischen Näh- und Kaffeemaschine, Stoffballen, Fadenrollen und einer langen voll behängten Kleiderstange. Im Herbst hat die 34-Jährige den Stoff-Shop am Dillinger Stadtberg übernommen und sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt – die Selbstständigkeit. Wie bisher flickt und ändert sie Kleidung. Nach und nach will sich die gelernte Modedesignerin auf ihr Spezialgebiet fokussieren. "Upcycling" – aus alt mach neu – faszinierte sie schon, bevor die Gesellschaft es zum Trend machte.

70 bis 80 Hochzeitskleider nennt sie seit einer Geschäftsaufgabe ihr eigen. "Nicht die aller neueste Mode", sagt sie, doch so, dass ich damit arbeiten kann." Daran arbeiten bedeutet für Asumi Sosa Rios, dass sie die Kleidungsstücke so umarbeitet und aufpeppt, dass sie perfekt zu denjenigen passen, die es tragen. "Typgerecht" heißt ihr Ziel bei jedem Kleidungsstück. Jahrelang kleidete sie bei einem Herrenausstatter Männer für die Hochzeit ein. "Da gibt es so viele Anzüge, wo du denkst, wer soll das tragen", erinnert sie sich. "Dann kommt ein Mensch, der genau diesen Anzug verkörpert."

