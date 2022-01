Sie sind für bedürftige Menschen im Landkreis Dillingen ein Lichtblick

Plus Seit 2005 helfen die Ehrenamtlichen der Tafel im Landkreis Dillingen, dass Bedürftige Zugang zu Lebensmitteln haben. So schwer macht es ihnen dabei die Corona-Pandemie.

Miteinander und für andere – das kennen auch die Ehrenamtlichen der Tafel im Landkreis Dillingen mit den Ausgabestellen Dillingen, Lauingen, Höchstädt und Wertingen. 225 Männer und Frauen helfen jede Woche beim Abholen, Sortieren und Austeilen der Lebensmittel an bedürftige Menschen. Fünf von ihnen haben nun einen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Alois Kleebaur und Eberhart Wirbka koordinieren die vier Ausgabestellen sowie die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. „Ohne Idealismus geht’s nicht“, sagt Kleebaur.