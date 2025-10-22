Sie sind seit 60 Jahren verheiratet

Vor kurzem besuchte Oberbürgermeister Frank Kunz das Ehepaar Elke und Herbert Behringer anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit. Mit dem Besuch würdigte das Stadtoberhaupt nicht nur das Jubiläum von 60 Ehejahren, sondern auch das langjährige Engagement des Paares in Beruf und Ehrenamt. Das Ehepaar Behringer hat drei Kinder und fünf Enkelkinder.

Herbert Behringer war bis zu seinem Ruhestand viele Jahre bei Regens Wagner tätig. Weiterhin engagierte er sich über Jahrzehnte hinweg in der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen, unter anderem als Feuerwehrkommandant und Stadtbrandinspektor. Noch heute betreut er das Feuerwehrmuseum mit großem Einsatz. Für seine besonderen Verdienste wurde er im Jahr 2001 von der Stadt Dillingen mit dem Bürgerbrief ausgezeichnet.

Elke Behringer war beruflich als Verkäuferin im ehemaligen Kaufhaus Paul und ebenfalls bei Regens Wagner beschäftigt. In ihrer Freizeit war sie über viele Jahre beim TV Dillingen aktiv, unter anderem beim Turnen und im Bereich Kegeln. Eine weitere große Leidenschaft ist das Kartenspielen – ob Skat oder Schafkopf: Noch heute nimmt sie regelmäßig und mit großer Freude an Spielrunden teil. Oberbürgermeister Kunz gratulierte dem Ehepaar persönlich sowie im Namen der Stadt Dillingen und übermittelte die besten Wünsche für weiterhin gute Gesundheit und viele gemeinsame Jahre.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!