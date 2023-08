Dillingen

18:00 Uhr

Sie sorgen für ungetrübten Freibadspaß im Dillinger Eichwald-Bad

Jochen Hihler ist Betriebsleiter im Eichwaldbad. In seinen 26 Jahren im Bad hat er den Rettungsring aber nie benutzt.

Plus Der Sommer ist zurück. Im Dillinger Eichwaldbad sind die Bademeister auf den Ansturm vorbereitet. Doch wie steht es um die Schwimmkenntnisse der kleinen Badegäste?

Von Christina Brummer

In Jochen Hihlers Sonnenbrille spiegelt sich das türkisblaue Wasser. Der Bademeister – oder korrekt bezeichnet, der Betriebsleiter – im Dillinger Eichwaldbad hat die Becken im Blick. Am Donnerstagnachmittag, das Thermometer zeigt um die 20 Grad an, ist es noch ruhig. Doch die Badegäste kommen, das weiß Hihler aus Erfahrung, spätestens nach drei Sonnentagen. Wenn die Becken voll planschender Kinder sind – wie gelingt es den Mitarbeitern des Bades, da den Überblick zu behalten?

Die Sonne scheint so hell auf die hellbeigen Fliesen, die das Schwimmer-Becken umgeben, dass Bademeister Hihler seine Sonnenbrille nur ungern abnimmt. Noch verirren sich so wenige ins Freibad, dass Hihler alle persönlich grüßen kann. "Manche kommen selbst bei schlechtem Wetter zweimal am Tag, morgens und abends." Wenn es regnet, fährt das Bad seine Öffnungszeiten zurück, um Personal und Kosten zu sparen. Manche Schwimmer hält das nicht ab. "Die schwimmen auch bei Regen, nass sind sie ja dann eh schon", sagt Hihler und lacht.

