Dillingen

07:00 Uhr

Sie wandert von Hamburg zum Dillinger Ursprungsort der Kneipp-Bewegung

Plus Kneipp-Referentin Heike Gödeke macht an der Naturkneipp-Anlage in Dillingen Station, wo Sebastian Kneipp einst sein Leiden kuriert hat.

Von Berthold Veh

Es ist viel Betrieb am Dienstagabend an der Naturkneippanlage in der Nähe der Dillinger Staustufe. Auch die Lauinger Christoph Eberle und Sandra Meissner kühlen sich dort im Storchengang im etwa 14 Grad kalten Quellwasser ab und nehmen dazu noch ein Armbad. Hedwig Raatz vom Dillinger Kneippverein gibt Tipps. "Entweder Wassertreten oder Armbad", rät die Kneippianerin, damit es dem Körper nicht zu viel werde. Sandra Meissner und Christoph Eberle genießen die Abendstimmung im Auwald. Sie haben bereits viele Kneippanlagen in der Region getestet. "Hier in Dilingen ist das Wasser am kühlsten", stellt Eberle fest. Und Sandra Meissner, die sich mit ihrem Partner auf das erste gemeinsame Kind freut, sagt: "Das Kneippen tut unheimlich gut, bei dieser Hitze sind die Füße so aufgeheizt."

An der Dillinger Naturkneippanlage sei immer etwas los, sagt die Vorsitzende des Dillinger Kneippvereins, Erika Schweizer. Der Auflauf am Dienstag hat aber auch noch einen anderen Grund. Schweizer, die auch Landesvorsitzende des Kneipp-Bundes ist, wartet mit ihren Begleiterinnen und einem Begleiter auf einen außergewöhnlichen Gast: Die Hamburgerin Heike Gödeke hat sich am 24. Juni in der Elbmetropole auf eine Wanderung begeben, die nach 911 Kilometern am kommenden Sonntag in der Kneippstadt Bad Wörishofen enden soll.

