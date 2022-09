Dillingen

Das Pfarrer-Ehepaar Peiser will mit der Gemeinde in Dillingen neue Wege gehen

Gerhild und Christian Peiser sind die neuen Seelsorger in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Dillingen. Die beiden Pfarrer werden am Sonntag, 18. September, in der Katharinenkirche in ihr Amt eingeführt.

Plus Gerhild und Christian Peiser sind die neuen Seelsorger in der Katharinenkirche. Die evangelischen Theologen sind überzeugt, dass der christliche Glaube in Lebensfragen weiterhilft.

Das Ganze ist ein Aufbruch. Denn Pfarrerin Gerhild Peiser und ihr Mann Christian kannten Dillingen bisher nicht. Sie wussten nur, dass die Stadt in Bayerisch-Schwaben liegt und Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Bayern hierher zur Fortbildung geschickt werden. "Dillingen hat für uns gut geklungen, aber ich war nie hier", sagt Pfarrer Christian Peiser, der aus Kempten im Allgäu stammt. Weil der 57-Jährige und seine Frau wieder als Seelsorger in Pfarreien arbeiten wollen, ließen die beiden nun ihren bisherigen Wohnort in Ampfing bei Mühldorf am Inn hinter sich. Das neue Pfarrersehepaar der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dillingen hat inzwischen sein Haus mit dem schönen Garten neben der Katharinenkirche bezogen. Noch ist vieles dort ungewohnt, in der Kirchengemeinde machen die Peisers bei vielen Begegnungen täglich neue Erfahrungen. Aber sie haben ein gemeinsames Ziel. "Das ist unsere letzte Stelle, wir wollen in Dillingen alt werden", betont Gerhild Peiser.

