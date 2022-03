Dillingen

Sind die Schäden im Dillinger Auwald fatal?

Schäden im Dillinger Auwald Stadtrat Joachim Hien kritisiert, dass durch den Einsatz des Harvesters, einer schweren Holzerntemaschine, Schäden im Dillinger Auwald entstehen. In den großen Furchen, wie hier in der Nähe des Franzosenkreuzes, wachse lange Zeit nichts.

Plus Grünen-Stadtrat Joachim Hien fordert eine Baumschutz-Verordnung und kritisiert den Einsatz einer großen Erntemaschine in Dillingen. Forstabteilungsleiter Marc Koch widerspricht.

Von Berthold Veh

Die Tagesordnung der Dillinger Stadtratssitzung war am Montagabend abgearbeitet, da rührte sich Joachim Hien (Grüne) mit einem Anliegen. Er forderte die Kollegen und Kolleginnen aller Fraktionen im Stadtrat dazu auf, über eine Baumschutz-Verordnung nachzudenken. "Es ist an der Zeit, unsere Bäume zu schützen", mahnte Hien. Im öffentlichen Raum bemühe sich die Stadt, jeden Baum zu erhalten. "Wir müssen aber auch ein Regelwerk für den privaten Bereich schaffen", regte Hien an. Bäume würden oft während der Brutzeit gefällt. Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU) riet, sich eine Baumschutz-Verordnung genau anzuschauen. Denn mitunter sei vor dem Inkrafttreten solcher Verordnungen ein Kahlschlag zu beobachten.

