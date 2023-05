Smartphone in Dillinger Fitness-Studio gestohlen

Ein Unbekannter hat ein Smartphone in einem Fitness-Studio in Dillingen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Fitnessstudio in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen hat eine unbekannte Person ein Smartphone aus einer Tasche in der Umkleide gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)