So geht die Dillinger Polizei gegen Verstöße von Corona-Regeln vor

Plus Die Polizei überprüft regelmäßig Gastronomen und Dienstleister auf die Corona-Regeln. Bei ihrem Rundgang in Dillingen werden die Beamten allerdings überrascht.

Von Dominik Bunk

Per Funk erhalten Polizeihauptmeisterin Nicole Heinle und Hauptmeister Stefan Pallor eine Meldung: In einem Friseursalon in Dillingen sollen Mitarbeiter und ihre Kunden ohne Maske bedienen. Der vorherige Plan, die Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe in einem Einkaufszentrum zu überprüfen, steht jetzt erst einmal hinten an. Sofort drehen sie um und fahren zum Salon. Und tatsächlich: Ein Mitarbeiter, der gerade die Haare seines Kunden schneidet, schaut die Beamtin und ihren Kollegen verdutzt an – seine medizinische Schutzmaske trägt er unter dem Kinn. Doch nicht nur das hat Konsequenzen.

