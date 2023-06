So klingt barocke Musik im phantastischen Stil

Der Italiener Fabio Ciofini gastiert beim 17. Dillinger Orgelsommer. Für das Publikum gibt es so manche klangliche Überraschung.

Europäischer geht es kaum: Ein Italiener spielt auf einer deutschen Orgel Werke flämischer, nord- und mitteldeutscher barocker Meister. Dass diese Kombination durchaus reizvoll ist, davon konnte sich das Publikum beim jüngsten Konzert des Dillinger Orgelsommers überzeugen, welches Fabio Ciofini aus Solomeo (Umbrien) unter dem Leitwort „Phantastisches!“ in der Basilika gestaltete.

Ciofini, ein international ausgewiesener Experte für Barockmusik, der in seiner Heimat auf historischen Barockorgeln spielt, präsentierte eher selten zu hörende Raritäten. Den Auftakt machte er mit der „Fantasia in F“ von Abraham van den Kerckhoven (1618–1701). Dieses Stück bestach durch seine festlich-strahlenden Klänge und die abwechselnde Melodieführung im Manual und Pedal, welche der Künstler souverän und mit interpretatorischem Feingefühl darbot. Besonders beeindruckend erklang dabei die Melodieführung mit dem Pedalegister Posaune, die das Kirchenschiff mit ihrem satten, schnarrenden Ton erfüllte.

Echo-Effekte lassen das Publikum in die Barockzeit eintauchen

Meditativ wirkten Johann Sebastian Bachs Partiten über das Kirchenlied „O Gott, du frommer Gott” (BWV 767). Ciofini präsentierte in den acht Variationen sehr gewählt einzelne Klangfarben wie die Vox humana (Menschenstimme) oder die klagende, kratzende Quintade, beide typische Barockregister. Auch die sanften, hellen Flötenregister der Basilikaorgel kamen hier zur Geltung. Diese und die Echo-Effekte ließen das Publikum tief in die Stimmung der Barockzeit eintauchen.

Der „phantastische Stil“ mit seiner kompositorischen Freiheit konnte in Vincent Lübecks „Praeambulum“ (Vorspiel) gut erahnt werden. Während das Praeambulum durch seine Mixturenklänge bestach, wurde die anschließende Fuge durch satte Prinzipalklänge dominiert.

Klänge ähnlich einer Glasharfe

Den Abschluss bildete „Psalm 24“ über den Einzug in das Heiligtum Gottes aus dem Tabulaturbuch des Niederländers Anthoni van Noordt (1619-1675). In dem aus vier Teilen bestehenden Werk zeigte Fabio Ciofini treffend die Möglichkeiten der Dillinger Orgel auf, diese Musik zu interpretieren. Die stets überlegten Registrierungen boten dabei so manche klangliche Überraschung, beispielsweise konnten Klänge ähnlich einer Glasharfe erahnt werden.

Dass nicht nur die Orgel und die präsentierten Kompositionen harmonierten, sondern auch der Künstler vom Instrument begeistert war, zeigte er nach einem großen Applaus mit einer frei improvisierten, fröhlichen Zugabe in barockem Stil.

Am kommenden Samstag spielt der slowakische Organist Stanislav Šurin aus Bratislava Werke von J. S. Bach, César Franck, den tschechischen Komponisten Petr Eben und Iří Strejc sowie eine eigene Komposition. Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter in Dillingen.