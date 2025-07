So klingt Big Band in Dillingen

Auf den doppelten Charakter dieses Konzerts wies die Schulleiterin Beate Merkel-Nagy bereits bei ihrer Begrüßung hin: An diesem Abend gehe es nicht nur darum, die 475-jährige Geschichte des Dillinger Sailer-Gymnasiums zu feiern, sondern auch allen Förderern und Paten aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft, die durch ihre altruistische Unterstützung vieles erst möglich machen, zu danken. Der erste Teil des Abends wurde von der „Wood&Brass-Band“ des Sailer-Gymnasiums gestaltet, schon sehr versiert von der Klarinettistin Leni Seiler moderiert. Das Repertoire reichte dabei von Rock/Pop bis hin zu Jazz. Hier zeigte sich bereits eine Besonderheit an der Musik einer Big Band, bietet sie doch immer wieder die Gelegenheit für solistische Einlagen der Musizierenden. Die zweite Besonderheit des Big Band-Sounds ist, dass nicht nur der Komponist eines Stückes entscheidend ist, sondern auch derjenige, der diese Melodie entsprechend den konkret vorhandenen Instrumenten umschreibt, also arrangiert.

Icon vergrößern Celina Meringer (links) zusammen mit der „Wood&Brass-Band“. Foto: Constantin Weiler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Celina Meringer (links) zusammen mit der „Wood&Brass-Band“. Foto: Constantin Weiler

Wie vielfältig die Ergebnisse dann sein können, zeigte die „Lehrer-Big Band Bayern“ unter Leitung von Hugo Siegmeth im zweiten Teil des Abends. Eindrucksvoll war hier etwa das „Cantabile“ von C. Ph. E. Bach, von dem Arrangeur Georg Köster jazzig interpretiert.

Der abschließende Dank des Musiklehrers Felix Mack in seiner Doppelfunktion als Leiter des Schulorchesters und Trompeter in der LehrerBigBand, der sowohl alle Musizierenden und das Technikteam als auch die Schulleitung, die Mitglieder der Verwaltung und die Hausmeister einschloss, zeigte erneut, dass solche Veranstaltungen nur möglich sind, wenn sich viele Menschen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten einbringen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!