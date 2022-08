So klingt "Europa" beim Dillinger Orgelsommer

Der slowakische Organist Vladimir Kopec gastiert beim Dillinger Orgelsommer und begeistert sein Publikum mit Werken aus ganz Europa.

"Vivat Europa!“ – „Es lebe Europa!“: Unter diesem Titel stand das jüngste Konzert des Dillinger Orgelsommers. Der aus dem slowakischen Nitra stammende Organist und Komponist Vladimir Kopec spielte Werke aus verschiedenen europäischen Ländern und Epochen. Dabei verkörperte er, der unter anderem in Rom studierte und im Vatikan als Organist wirkte, auch ganz persönlich den Grundgedanken des Konzerts, den er bei der Auswahl der Musik zugrunde legte: „Der Kulturraum Europa mit seinen vielfältigen musikalischen Traditionen und Verbindungen“.

Schon das Eröffnungsstück „Praeambulum et Fantasia Octavi toni“, also „Vorspiel und Fantasie im 8. Kirchenton“, verdeutlichte diese Idee: Dessen Komponist Samuel Marckfelner (1621-1674), ein deutschstämmiger protestantischer Organist, wirkte im slowakischen Levoča (Leutschau), dem ehemaligen Zentrum der Zipser Sachsen. Das ohne Pedal gespielte, selten zu hörende Stück faszinierte durch sein frühbarockes Klangbild. Dabei entfalteten besonders die sanften Flötenstimmen im Kirchenraum reizende Klänge.

Das Choralvorspiel stammt aus der Feder Johann Sebastian Bachs

Mit dem Choralvorspiel „O Lamm Gottes unschuldig“ (BWV 656) präsentierte Kopec eine Komposition aus den sogenannten „Leipziger Chorälen“ Johann Sebastian Bachs. Dieser stellte in seinen letzten Lebensjahren 18 Choralvorspiele aus seinem Gesamtwerk zusammen, die ihm besonders viel bedeuteten, um sie zu veröffentlichen. In der vorgestellten kunstvollen Komposition verarbeitete Bach das Kirchenlied „O Lamm Gottes“ auf dreierlei Weise: Die Melodie erscheint in verschiedenen Stimmlagen, was besonders im dritten Teil deutlich wurde, als Kopec mit der Posaune im Bass die Melodiestimme durchschlagend spielte. Der Künstler überzeugte dabei durch sein transparentes Spiel und eine sich steigernde Dynamik.

Ein Kirchenlied wurde auch im nächsten Stück verarbeitet, nämlich „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ in Felix Mendelssohn Bartholdys „Sonate A-Dur op. 65 Nr. 3“. Während in vielen Aufführungen die Melodie eher untergeht, verdeutlichte Kopec diese geschickt durch eine durchdachte Registrierung mit einer hohen Zungenstimme im Pedal. Der erste, strahlend-festliche Teil der Sonate, „Con moto majestoso“ (Mit majestätischer Bewegung), steht dabei in Spannung zum strengen Charakter des Kirchenliedes, welches auf dem Bußpsalm 130 basiert. Die sich steigernde Dramatik fand in einem majestätischen Abschluss ihr Ende. Der zweite Teil der Sonate, „Andante tranquillo“ (Ruhig schreitend), rundete das Werk meditativ ab.

Der Schluss des Orgel-Konzerts in Dillingen war mitreißend

Mit dem „Maestoso f-Moll“ des slowakischen Komponisten Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958) aus Trnava (Tyrnau) präsentierte Kopec erneut ein Beispiel slowakischer Orgelmusik. Das Stück atmet die spätromantische Tonsprache des 19. Jahrhunderts. Die zugrunde gelegte Melodie wird dabei variiert und endet im Fortissimo.

Einen technisch anspruchsvollen Höhe- und Schlusspunkt setzte der Künstler mit der „Sonate d-Moll op. 42 Nr. 1“ des französischen Komponisten Félix-Alexandre Guilmant (1837-1911). Hier konnte der Organist seine Fertigkeiten souverän darstellen. Besonders innig klang der 2. Satz „Pastorale“, bei dem die Zungenregister Oboe und Vox humana (Menschenstimme) in Form eines Duetts eine meditative Idylle erzeugten. Der dritte Satz der Sonate, das bekannte toccatenartige „Final“ mit seinen schnellen Läufen und markanten Pedaltönen, war ein mitreißender Schluss, der im vollen Orgelwerk gipfelte.

Das nächste Konzert des Dillinger Orgelsommers findet am Samstag statt

Mit großem Applaus belohnte das Publikum einen sichtlich gelösten Künstler, der zum Dank die „Toccata in seven“, ein rhythmisch interessantes Stück des zeitgenössischen britischen Komponisten John Rutter im 7/8-Takt, als Zugabe darbot.

Das nächste Konzert des Dillinger Orgelsommers findet am kommenden Samstag um 11.15 Uhr unter dem Motto „Kaiserliche Pracht!“ in der Basilika St. Peter statt. Der Dresdner Domorganist Sebastian Freitag spielt Werke von John Cook, Arno Landmann, Johann Sebastian Bach und Marcel Dupré.