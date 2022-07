Dillingen

So könnte die Bebauung des Dillinger GVD-Areals aussehen

Plus Im Dillinger Stadtrat werden die Ideen aus dem Architektenwettbewerb für die Bebauung des einstigen Industriegeländes präsentiert. Womit die Sieger überzeugten.

Von Berthold Veh

Im Dillinger Stadtrat wird es immer wieder als "Filetstück" bezeichnet, das 15.000 Quadratmeter große Areal der früheren Glasveredelung Dillingen (GVD). Die Stadt will das einstige Industriegelände zu einem Wohnquartier umgestalten und dabei das Optimum herausholen. Auch Bürger und Bürgerinnen haben in einer Umfrage ihre Ideen eingebracht. Ganz vorne auf der Wunschliste stehen Themen wie Wohnen im Alter und günstige Wohnungen für Familien. In einem städtebaulichen Ideenwettbewerb haben nun 13 Architekturbüros und ebenso viele Landschaftsarchitekten Entwürfe vorgelegt. Stadtbaumeister Günter Urban präsentierte in der Ratssitzung am Montag im neuen Sitzungssaal die Ergebnisse. Er wies darauf hin, dass es sich hier um keine konkrete Planung handelt, sondern um erste Entwürfe, was theoretisch auf dem GVD-Areal entstehen könnte.

