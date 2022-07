So kommt der neue Sitzungssaal im Dillinger Rathaus an

Plus Der Dillinger Stadtrat ist wieder zuhause: Nach dem Rathausbrand vor fünf Jahren hat das Gremium jetzt erstmals im neuen Sitzungssaal getagt. Das sind die Reaktionen.

Spätestens jetzt ist der Dillinger Rathausbrand Geschichte. Am Montagabend haben die Dillinger Stadträte und Stadträtinnen zum ersten Mal seit jenem verhängnisvollen 26. Juli 2017 wieder im Großen Sitzungssaal getagt. Es riecht dort nach Eichenholz. Das Parkett ist aus Eiche, der massive Tisch, an dem die Räte sitzen, ebenfalls. Er ist im Übrigen bereits auf eine Anzahl von 30 Mitgliedern ausgelegt. Denn ab 20.000 Einwohnern wächst auch die Zahl der Mandatsträger, die gegenwärtig noch bei 24 liegt.