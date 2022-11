So macht man das fair gehandelte Apfelbrot von der Dillinger Fairtrade-Gruppe

Mehr als zehn Jahre ist Dillingen nun schon "Fairtrade-Stadt". Zu diesem Anlass hat sich die Dillinger Fairtrade-Gruppe ein saisonales Rezept überlegt.

Dillingen trägt seit 2012 – mittlerweile über zehn Jahre – den Titel "Fairtrade-Stadt". Hiermit verbunden ist das Bestreben, Produkte aus gerechtem Handel zu fördern und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit in möglichst vielen Bereichen des städtischen Lebens auszubauen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Was bedeutet der Titel "Fairtrade-Stadt"?

Führt eine Stadt den Titel "Fairtrade-Stadt", muss sie verschiedene Kriterien erfüllen. Dazu gehört einerseits, dass in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen auch Fairtrade-Produkte verwendet werden müssen. Andererseits zählen auch Bildungsaktivitäten dazu, die über das Thema "Fairer Handel" aufklären. Zudem gehört es zu den Kriterien, dass in einer Stadt mit der Größe von Dillingen in mindestens vier lokalen Einzelhandelsgeschäften fair gehandelte Produkte angeboten werden. Auch zwei Cafés oder Restaurants müssen faire Produkte vertreiben, wie es auf der Website der Stadt heißt.

Ein fair gehandeltes Rezept, passend zur Jahreszeit

Die Dillinger Fairtrade-Gruppe hat sich passend zur Herbstzeit ein saisonales Rezept mit regionalen Produkten einfallen lassen: ein leckeres Apfelbrot. Viele der Zutaten stammen aus fairem Handel. Das Ziel von Fairtrade: das Leben von Kleinbauern und Beschäftigten auf Plantagen, die in den ärmsten Ländern der Welt leben, nachhaltig zu verbessern. Hierzu kann jeder mit seinem täglichen Einkauf – nicht nur in der Fastenzeit – einen aktiven Beitrag leisten.

Gebacken und dekoriert wurde das Brot von den Mitgliedern der Fairtrade-Steuerungsgruppe Beate Bauer und Ingrid Witte. (AZ)

Rezept für ein fair gehandeltes Apfelbrot 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten 700 g geraspelte Äpfel (regional) 100 g Rohrzucker* 80 g flüssigen Honig (regional oder *) 100 g gehackte Rosinen* 100 g gehackte Mandeln 80 g ganze Haselnüsse 1 TL Zimt* 1 EL Kakao-Pulver* 1 EL Amaretto (optional)

400 g gesiebtes Mehl Weizen 405 (regional) 1 TL Backpulver Schalenabrieb von einer unbehandelten Zitrone

* erhältlich als Fairtrade-Produkt, unter anderem im Weltladen

Zubereitung

Die ersten neun Zutaten in eine große Schüssel geben, durchmischen und am besten über Nacht abgedeckt ziehen lassen. Am nächsten Morgen das Mehl sieben und zusammen mit dem Backpulver und der Zitronenschale unter die Apfelmasse rühren und etwas kneten. 30 x 10 cm Kastenform einfetten und mit Semmelbröseln ausstreuen, Masse einfüllen. Bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze / etwa 60 Minuten backen.

