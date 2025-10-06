So werden Kübelpflanzen winterfest gemacht

Wer seine Kübelpflanzen sicher durch den Winter bringen will, erhielt am Freitagabend in der Gärtnerei Söhner in Dillingen wertvolle Ratschläge. Gärtnermeister Peter Söhner referierte vor interessiertem Publikum über die wichtigsten Schritte: Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Einräumen? Welches Winterquartier eignet sich am besten? Und wie sieht die Pflege während der Ruhephase aus? Der Referent erklärte nicht nur, wie man Schädlinge und Frostschäden vermeidet, sondern auch, wie die Pflanzen im Frühjahr wieder kräftig austreiben. Besonders gefragt: seine Bonustipps aus dem Gärtneralltag, die so manchem Hobbygärtner die Arbeit erleichtern werden. Der Abend, organisiert vom Obst- und Gartenbauverein Schretzheim, bot reichlich Stoff für Gespräche – und die eine oder andere Überraschung. Denn manchmal liegt der Erfolg im Detail.

